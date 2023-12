Apoio de Cirone Deiró contribui para colheita no tempo certo

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) fez a entrega no último sábado (9) de mais um secador rotativo para café e grãos para a Associação Rural Campo Verde (Arucave), localizada na Linha 7, em Cacoal. A entidade recebeu R$ 138.700,00 para investir na aquisição do implemento. A liberação do recurso faz parte do compromisso do deputado em prol do desenvolvimento da agricultura.

A agricultora Leonira Henke disse que com a aquisição do novo secador, as colheitas não precisarão ser interrompidas na região, porque não haverá necessidade de agendamentos com prazos longos. “Com o apoio do Cirone, podemos fazer nossas colheitas no tempo certo”, afirmou. Segundo ela, os recursos assegurados pelo deputado têm proporcionado melhorias significativas nas condições de trabalho de todos os agricultores da região.

O agricultor Vanderlei Henke, presidente da Arucave, disse que o secador vai ajudar a renovar o antigo maquinário e contribuir com o fortalecimento da entidade. Segundo ele, não só os associados, mas também outros produtores da região vão utilizar o implemento. “O trabalho do deputado Cirone está conseguindo ajudar muita gente a produzir mais, aumentando renda e lucro”, disse.

Durante a solenidade, Cirone destacou a importância da agricultura familiar para o crescimento da economia rondoniense. “Vocês produzem todos os dias para esse estado crescer”, afirmou. O secador foi o segundo implemento adquirido pela Arucave, com recursos assegurados por Cirone. “Mais um compromisso cumprido e quero aqui agradecer o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), pela liberação dessa emenda”, disse Cirone. O próximo passo agora, segundo ele, será garantir recursos para a aquisição de um caminhão.

Texto: Eli Batista I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO