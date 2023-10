Apoio do deputado Cássio Gois garante o sucesso no retorno da Festa da Linguiça

Após uma pausa de quatro anos, a tão aguardada “Festa da Linguiça” fez um retorno triunfal no último domingo (8) na Comunidade Luterana da Linha 21, em Cacoal. O evento, que já se tornou uma tradição na região, foi motivo de grande expectativa e não decepcionou os visitantes que compareceram. Um detalhe importante, que marcou esta edição da festa, foi o investimento do deputado estadual Cássio Gois (PSD), por meio de emenda parlamentar.

A contribuição foi fundamental para garantir o sucesso do evento e proporcionar uma experiência memorável aos participantes. Além disso, em parceria com a Prefeitura de Cacoal, o parlamentar anunciou que a Festa da Linguiça fará parte oficialmente do calendário da cidade, fortalecendo ainda mais os laços comunitários e culturais. “A festa vai além das fronteiras geográficas, sendo um verdadeiro encontro de divisas entre Cacoal e Espigão do Oeste. Através da celebração conjunta, a comunidade demonstrou a sua união e solidariedade, fortalecendo os laços entre essas duas cidades vizinhas”, destacou o parlamentar.

A celebração conhecida anteriormente como Festa da Linguiça passou por uma emocionante transformação e agora se apresenta com uma nova identidade: Pomer Wust Fest. “Essa mudança de nome, segundo os organizadores, não apenas representa uma evolução no evento, mas também honra e preserva a rica tradição e o espírito festivo que têm sido a marca registrada da comunidade ao longo dos anos”, acrescentou.

O evento, que contou com apresentações musicais pomeranas, também serviu como palco para o anúncio de uma iniciativa importante. O deputado Cássio anunciou seu projeto de lei, que visa estabelecer a Semana Alusiva à Cultura, Incentivo e Difusão da Língua e Cultura Pomerana no calendário oficial do estado de Rondônia. “Esta proposta busca fortalecer e preservar a rica herança cultural dos pomeranos na região”, explicou.

Após as emocionantes apresentações musicais, o evento foi encerrado com empolgantes shows dançantes, proporcionando um final memorável para todos os presentes.

Texto: Marcelo Negrão / Assessoria parlamentar

Foto: Ailton Jr. / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO