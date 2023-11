APOIO Prefeitura disponibiliza caminhão para o transporte de produtos agrícolas da linha C01 Itacoa

Veículo realiza o transporte gratuito de produtos agrícolas que são comercializados na feira da Asprol

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem realizado parcerias com produtores rurais da linha C01 Itacoa, disponibilizando um caminhão para o transporte gratuito de produtos agrícolas que são comercializados na feira da Associação dos Pequenos Produtores Rurais (Asprol), localizada na linha transpurus na BR-319, KM 13. A Semagric também disponibiliza tendas para os feirantes melhorarem o atendimento e a qualidade do armazenamento do produto.

A feira acontece das 6h às 18h, às sextas e sábados. Na sexta, os feirantes oferecem produtos hortifrutigranjeiros, praça de alimentação e plantas medicinais e ornamentais. Já aos sábados a feira conta com 16 produtores, oferecendo todos os produtos produzidos na região.

“A Prefeitura de Porto Velho está investindo muito na agricultura familiar como forma de gerar renda para os trabalhadores rurais, incentivando e aumentando os lucros, sem necessidade do pagamento de frete”, afirmou o titular da Semagric, Carlos Magno.

O produtor Valmir Caetano, da linha C01 Itacoa, fez o agradecimento pelo apoio. “Muito obrigado à Semagric por poder entrar com caminhão para ir buscar nossa produção”, disse.

Para contribuir com os produtores do município, a Prefeitura de Porto Velho, através da Semagric, tem desenvolvido ações voltadas à agricultura familiar, como o melhoramento de estradas vicinais, a capacitação dos produtores rurais, e o investimento em maquinários para facilitar a produção agrícola.

Texto: Rando Silva

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO