Após acidente, Zé Neto posta mensagem enigmática emocionante: ‘Bom dia, Deus!’

Na manhã desta quarta-feira (13), o sertanejo Zé Neto usou seus Stories do Instagram para publicar uma mensagem de paz e gratidão, após ser vítima de um grave acidente de carro. O cantor recebeu alta na última segunda-feira (11), e segue de repouso em casa.

“Bom dia, Deus! Somente pela Tua graça e providência estou aqui! Teu amor me sustenta, as Tuas mãos me levantam, o Teu poder me fortalece. Gratidão por não desistir de mim mesmo diante das minhas falhas, das minhas escolhas erradas, mesmo quando me afasto de Ti. Ao invés de me abandonar, o Senhor nunca desistiu de me chamar e de me trazer para perto de Ti novamente”, iniciou.

“Agora, o meu desejo é Te amar cada dia mais. Continue Tua obra em minha vida, molda-me conforme Te agrada e derrame as tuas bênçãos sobre mim e sobre aqueles que mais precisam. Amém”, completou o texto compartilhado pelo sertanejo. Confira: