Após agressão do marido e registro de BO, Ana Hickmann se declara ao filho: ‘Força’

Recentemente,Manu Gavassi, em entrevista ao Acessíveis Cast, declarou que ficou chateada com as similaridades de Quase Não Namoro, feat com Marina Sena, com o seu trabalho Gracinha. O mesmo ocorreu com a música Magia Amarela, parceria com Duda Beat, que foi criticada pela semelhança com AmarElo, álbum do rapper Emicida.