Após boatos, Virginia Fonseca faz revelação sobre terceira gravidez: ‘Eu não esperava’

Neste sábado (17), Juliette e Kaique Cerveny deram boas risadas nas redes sociais. Em publicação feita nos Stories do Instagram, a cantora exibiu seu cachorro de estimação sentado no colo de seu namorado. “Bom dia, bom dia, bota o teu rosto perto do dele, amor? É só pra ver a semelhança”, brincou ela.

O animal apresentou uma leve irritação com a situação e divertiu o casal com os latidos. Kaique é estudante de Nutrição e conquistou o título de Campeão de Crossfit em 2019.

O rapaz e Juliette já apareceram juntos algumas vezes nas redes sociais da cantora, mas ela só assumiu o relacionamento em dezembro de 2023. Confira: