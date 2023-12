Após bombardeios em Gaza, Israel diz que Hamas está perto de dissolver

Reprodução: Flipar Em meio à escalada do conflito entre o Hamas e Israel, a retirada dos estrangeiros da Faixa de Gaza passou a ser prioridade diplomática. O governo do Qatar também participa do acordo.

As Forças de Defesa de Israel seguem nesta terça-feira (12) com novos bombardeios na a Faixa de Gaza , agora com mais foco no sul do enclave. Segundo as FDI, sua campanha para destruir o Hamas deixou o grupo armado palestino “à beira da dissolução”.

“O Hamas está à beira da dissolução, as FDI (Forças de Defesa Israelense) estão ocupando seus últimos redutos”, afirmou na segunda-feira à noite o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant.

Fontes médicas palestinas afirmaram à Al-Jazeera que pelo menos 20 pessoas foram mortas em Rafah, no sul do enclave, incluindo sete crianças e pelo menos cinco mulheres.

Três casas foram destruídas pelas greves na zona norte da cidade. Teme-se que as pessoas estejam presas sob os escombros.

Dezenas de milhares de palestinos deslocados do norte fugiram para Rafah após ordens de evacuação do exército israelense, mas a cidade foi alvo de fortes bombardeios nos últimos dias.

ONU volta a pedir cessar-fogo

A Assembleia Geral da ONU está marcada para se reunir na terça-feira para discutir um “cessar-fogo humanitário imediato”.

A última vez que a Assembleia Geral se reuniu sobre este tema foi em 27 de Outubro, quando 120 países votaram a favor de uma resolução jordaniana que apelava a uma “trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada que conduzisse à cessação das hostilidades”.

O Egito e a Mauritânia invocaram a Resolução 377A (V) para convocar hoje uma reunião de emergência da Assembleia Geral, que afirma que se o Conselho de Segurança não for capaz de assumir a sua responsabilidade primária de manter a paz, a AG pode intervir.

O ministro da Defesa de Israel rejeitou os apelos internacionais por um cessar-fogo, dizendo que a fase atual do que Israel diz ser uma operação contra o Hamas “levará tempo”.

“Vamos nos defender. Estou lutando pelo futuro de Israel”, disse Yoav Gallant, membro do gabinete de guerra de três homens de Israel, em entrevista à Associated Press.

No norte os embates continuam

Depois de sitiar e bombardear o Hospital Kamal Adwan durante vários dias, as forças israelenses invadiram o local nesta terça-feira (12), no norte de Gaza, disse um porta-voz do Ministério da Saúde.

Numa publicação no Telegram, Ashraf al-Qudra acrescentou que as forças israelitas reuniam homens – incluindo o pessoal médico – no pátio do hospital, que temia que pudessem ser presos.

“Apelamos às Nações Unidas, à Organização Mundial da Saúde e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha para que atuem imediatamente para salvar as vidas das pessoas hospitalizadas”, acrescentou.

