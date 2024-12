Após cirurgias plásticas, Mani Rego exibe corpão: ‘Orgulho da mulher que vc é.’

A influenciadora, empreendedora e ex companheira do Ex-BBB, Davi Brito, Mani Rego, curtiu no fim da tarde desta segunda-feira (23), um passeio na beira do mar e, esbanjou seu novo corpão escultural.

Em um dos cliques, ela surge admirando a paisagem, usando um vestido cor nude, de crochê. Em outro clique, ela aparece sorridente.

É notável o quanto o corpo da influenciadora já mudou, para a melhor, claro. “Orgulho da mulher que vc é.”, escreveu uma seguidora. “Poderosa você merece! Escreveu outra. Confira: