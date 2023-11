Após cobranças de Dra. Taíssa, leite para crianças intolerantes a lactose é abastecido no estado

Durante a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente, Mulher e Idosos, a deputada estadual Dra. Taíssa abordou na última terça-feira (14) sobre a falta do leite Neocate disponibilizado na rede pública do estado. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que o estoque foi abastecido para atender às crianças intolerantes à lactose.

Com o abastecimento, cerca de 400 crianças cadastradas irão receber a substância. De acordo com denúncias, o leite está em falta desde fevereiro na rede pública. Tomando conhecimento através de uma denúncia recebida pelo WhatsApp do gabinete parlamentar, a deputada fez cobranças no plenário, que gerou também um requerimento destinado à Sesau, que cobrava informações referentes à ausência, e suspensão do fornecimento à população da fórmula nutricional, além de cobrar a previsão do prazo para aquisição e restabelecimento do fornecimento.

A pauta também rendeu algumas ligações para o secretário da Sesau, Jefferson Rocha, que se comprometeu a dar celeridade neste abastecimento. Já nesta quarta-feira (22), a secretaria responsável informou que o leite já foi adquirido e que as famílias cadastradas já podem estar fazendo a retirada. A deputada expressou felicidade com a notícia recebida, “graças às nossas cobranças, diversas coisas vêm sendo destravadas no estado e o reabastecimento deste leite na rede pública, é mais uma delas. Fico imensamente grata em contribuir positivamente com a população. A fórmula é de direito dessas crianças que necessitam, e espero que não haja mais a falta dessa substância”, comentou.

Uma lata de 400 ml do leite pode chegar a mais de R$ 200, e dura aproximadamente uma semana e meia. O valor não é acessível para diversas pessoas que dependem desta fórmula, por isso dependem da entrega pela rede pública. A medida garante que todas as crianças tenham uma alimentação adequada, independente das condições financeiras.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO