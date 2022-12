Após eliminado, Neymar deixa em aberto futuro na Seleção: ‘Muita coisa para pensar’

Cobra Grande, obra do artista Frederico Filippi, estreia a partir deste sábado (10) no Jardim das Esculturas do Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, no Parque Ibirapuera. A iniciativa faz parte das comemorações de 30 anos do espaço no museu, que serão completados em 2023.

A nova obra, no Jardim de Esculturas, trata da derrubada das matas: tem o formato de uma grande corrente, dispositivo utilizado como técnica de desflorestamento ostensivo. Cobra Grande é uma réplica em tamanho real dessa corrente, que se liga a dois tratores em suas extremidades, destruindo a vegetação de maneira rápida e brusca.

“O trabalho de Frederico Filippi, a partir do barro, matéria retirada da terra e que para ela voltará, nos permite refletir sobre as técnicas perversas de desmatamento atualmente praticadas. No momento crítico em que o planeta Terra se encontra, na perspectiva da crise ambiental, a obra contribui para chamar a atenção para uma questão urgente e fundamental”, destaca o curador-chefe do MAM São Paulo, Cauê Alves.

Paralelamente à inauguração de Cobra Grande, guerreiros do povo Guarani Mbya, da Terra Indígena Jaraguá, na zona oeste da capital paulista, realizam, na marquise do MAM, o ritual Xondaro, um treinamento que os antigos indígenas faziam para aprimorar os reflexos e a resistência, uma dança para aprender a lutar e uma preparação para a guerra, a fim de proteger o povo Guarani dos ataques dos juruá (homem branco).

A inauguração da obra Cobra Grande será das 10h às 12h. Já o ritual indígena, às 11h e às 14h30.