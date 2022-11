Após embate com o Congresso, primeiro-ministro do Peru renuncia

Reprodução/Twitter – 25.11.2022 Aníbal Torres (à dir.) e Pedro Castillo (à esq.)

Nesta sexta-feira (25), o atual presidente Peru , Pedro Castillo , anunciou que irá renovar seu gabinete ministerial, após o primeiro-ministro do país, Aníbal Torres , renunciar ao cargo.

O primeiro-ministro abdicou logo depois do Congresso se recusar a dar um voto de confiança ao governo peruano – eles afirmaram que as condições para a votação não foram atendidas. Atualmente o Congresso é controlado pela oposição.

“Após esta expressa recusa de confiança, com a expressão de rejeição categórica, e tendo aceitado a renúncia do primeiro-ministro, a quem agradeço por seu trabalho pelo país, renovarei o gabinete”, disse Castillo em comunicado divulgado pela TV.

No Peru, há uma tradição política, que ocorre quando um primeiro-ministro renuncia, de todos os ministros colocarem seus cargos à disposição. Agora, o novo gabinete terá 30 dias para ser ratificado pelo Congresso a partir da data de nomeação de Castillo.

Após a renuncia de Torres, Castillo terá que anunciar o 5º primeiro-ministro desde que assumiu a presidência em julho de 2021. Apesar de recente, o governo do atual mandatário se tornou alvo de processo de impeachment em março de 2022. Por uma diferença de 6 votos, o Congresso do Peru rejeitou o pedido.

Ao assumir o posto, Castillo nomeou Guido Bellido como primeiro-ministro. Bellido ficou no cargo por 2 meses e 8 dias antes de renunciar “a pedido” do chefe de Estado. Com a saída, Mirtha Vásquez também saiu depois de quatro meses após desacordos com a gestão.

Castillo então empossou Hector Vale. No entanto, o ex-premiê teve de renunciar 4 dias depois, porque foi acusado de espancar a mulher e a filha. Na sequência, o ex-ministro da Justiça, Aníbal Torres, assumiu como presidente do Conselho de Ministros.

Em agosto, Torres pediu demissão do cargo por “motivos pessoais”, mas desistiu logo depois.

