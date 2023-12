Após entrevista exclusiva, Graciele Lacerda desabafa: ‘Qual foi o crime que cometi?’

Após muitas notícias envolvendo o nome de Graciele Lacerda, acusando ela de ter criado um perfil fake no Instagram para falar sobre a família de seu marido, o sertanejo Zezé di Camargo, a influenciadora deu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, na Record e resolveu fazer um pronunciamento público que deu o que falar. Posando ao lado do amado, ela desabafou em um longo texto.

“Até os maiores bandidos, que cometem crimes hediondos tem direito a defesa. Tem o direito de se defender. Eu não tive esse direito. O tribunal da internet me julgou. Me condenou e a partir daí foram ofensas diárias, ataques diversos a mim, minha família e ao meu trabalho. Com palavras pejorativas e uma tentativa constante de acabar com a minha vida e o meu psicológico. Empatia e respeito de alguns nunca existiram por mim”, começou Graciele.

“Nunca!!!! Parece que eu não tenho direito a isso, todos tem, menos eu. Mas qual foi o crime que cometi? Amar!!! Desde que assumimos o nosso relacionamento, eu e o Zezé, somos constantemente bombardeados. Se não nos amássemos de verdade, não teríamos suportado tudo isso, e nem estaríamos mais juntos. Pessoas julgam nossas vidas, de forma leviana, acreditam em manchetes sensacionalistas de Instagrans que divulgam fragmentos de informações e as colocam como “verdade absoluta””, seguiu.

“Pessoas são motivadas a fazerem coisas boas e ruins por inúmeros sentimentos, dos mais genuínos aos maios levianos. E é preciso ter cuidado quando se fala da vida do outro. É preciso ter responsabilidade quando se julga a vida do outro. Eu espero que ninguém passe por tudo que passei, e agradeço a Deus por ter tido fé e pessoas a minha volta me apoiando. Profissionais, amigos e o meu amor, que não soltaram a minha mão nos dias mais sombrios e me fizeram enxergar que tudo passa. Se não fosse por esses, talvez hoje eu nem estivesse mais aqui para contar a minha parte da história”, concluiu.