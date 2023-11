Após ficar doente, vocalista da banda RBD cai no choro durante Show: ‘Desculpa’

Na sua saga de Salvador a Milão, Joice Rodrigues, esteticista renomada, compartilha sua trajetória única no mundo da estética. Conheça a paixão que a levou de tocar vidas a se tornar uma referência em tratamentos avançados.

Entre os artistas internacionais que a inspiraram, destaca-se Simone Susinna, cuja conexão com o Brasil ela traz à tona. Participante de eventos glamorosos, como o Festival de Cannes, Joice é mais que uma esteticista; é uma intermediária no universo da moda e do cinema.

Sua missão? Transmitir sua experiência e motivar todos a perseguirem seus sonhos. Ocorreu uma grandiosa festa de aniversário para Simone Susinna em São Paulo.