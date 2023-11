Após fim de greve, Bruna Marquezine exibe bastidores de gravações: ‘Besouro Azul’

Após 118 dias, a greve dos atores de Hollywood chegou ao fim na última quarta-feira, dia (8). De acordo com a revista Variety, os negociadores SAG-AFTRA aprovaram um acordo provisório que encerra a mais longa greve de atores contra os estúdios de cinema e TV da história de Hollywood.

Durante o período da greve, as estrelas do cinema estavam proibidas de gravar, participar de coletivas e premières, realizar testes para futuros papéis, dar entrevistas… Com isso, Bruna Marquezine e seus colegas de elenco em Besouro Azul não puderam compartilhar nenhuma divulgação sobre o filme.

Entretanto, agora eles podem e devem! Para comemorar o fim da greve, a atriz compartilhou uma sequência de fotos e vídeos dos bastidores de sua primeira produção internacional. A brasileira interpretou Jenny no longa da DC Comics.

Prometo que postarei algo mais profundo mais tarde, mas por enquanto, aqui está uma explosão do passado, legendou a atriz.