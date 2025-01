Após fiscalização nas UPAs, TCE debate melhorias com nova gestão de Porto Velho 

Buscar solução para as questões e problemas encontrados, após as fiscalizações realizadas em unidades de pronto atendimento (UPAs) e policlínicas de Porto Velho.

Foi com esse objetivo que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) se reuniu, nesta terça-feira (7/1), com a nova gestão do município.

A reunião contou com a presença da equipe de auditoria do TCE e da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Durante o encontro, foram apresentadas informações e situações levantadas nas vistorias, realizadas na madrugada de segunda-feira (6/1), nas policlínicas Ana Adelaide e José Adelino e nas UPAs da Zona Sul e Leste. Saiba mais aqui.

Na ocasião, a equipe técnica do Tribunal de Contas também propôs estratégias, a fim de melhorar os serviços de saúde, com base em dados e análises realizadas durante as fiscalizações.

Por sua vez, a nova gestão da Semusa falou da importância do acompanhamento feito pelo Tribunal, assim como o diálogo e propostas de melhorias a fim de atender as demandas da população, no que se refere à saúde pública da Capital.

As ações do Tribunal de Contas integram o trabalho contínuo realizado pelo órgão, desde o início da gestão do presidente Wilber Coimbra, em 2024.

As fiscalizações do TCE-RO serão permanentes e ocorrerão em todo o estado.

