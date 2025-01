Após horas sumida das redes sociais, Virginia surge em hospital: ‘Peitin novoooo’

Virginia Fonseca, conhecida por mostrar sua rotina diária nas redes sociais, como os filhos, sua alimentação e os treinos, deu o que falar na web nesta terça-feira (07), já que a famosa estava sumida das redes há cerca de 24 horas.

Sua última postagem tinha sido há 23 horas, por meio dos stories: “Agradeço a Deus pelo privilégio da vida, e pela alegria de um novo amanhecer”. Nas mídias sociais, vários usuários já estavam deixando mensagens nas redes sociais da famosa perguntndo dela.

No entanto, para a alegria da galera e tranquilizar os fãs, Virginia surgiu em uma postagem, no início desta tarde, e revelou o motivo do seu sumiço. “Vivibora c umbigo sem hérnia e peitin novoooo… Ê Ze Guerobaaaa kkkk tira mão daí q eu to de repouso viu 🤣”, escreveu ela na postagem onde aparece acompanhada do marido e de um amigo. Confira abaixo: