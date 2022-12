Após obra entregue pelo governo no Aeroporto de Guajará-Mirim; Anac autoriza retorno de voos

Com a conclusão das obras de melhorias no aeroporto de Guajará-Mirim, divisa de Rondônia com a Bolívia, a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac autorizou a retomada de voos, no dia 1° de dezembro, por meio da Portaria n° 9.711/SAI/7 de novembro de 2022.

Para o governador do Estado, Marcos Rocha, a volta das operações é um passo fundamental, não só à integração aérea de Guajará-Mirim, mas um passo essencial para atrair novas empresas e gerar empregos.

“O Governo de Rondônia tem investido na reforma e ampliação dos nossos aeroportos, a exemplo de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e as obras irão continuar avançando nos demais aeroportos. É importante esse avanço que garante a qualidade e eficiência do serviço aeroportuário no Estado, para melhor atender a nossa população”, disse o governador.

SERVIÇOS

Segundo o coordenador aeroportuário Rogério Leme, as obras de melhorias foram executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER. “O aeroporto foi contemplado com a construção da cerca operacional, limpeza da vegetação, instalação de placas de advertência, revitalização e implantação de sinalização horizontal da pista. Em parceria com Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, o terminal de passageiros ganhou uma ampla reforma”, pontuou.

“Durante os trabalhos de melhorias, o aeroporto recebia apenas voos de transportes de valores, militares e emergencial. Seguindo a orientação do governador Marcos Rocha, a equipe do DER finalizou com brevidade os serviços, assegurando o retorno dos pousos e decolagens de todos os voos”, explicou o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes.

