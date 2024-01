Após pedido de liminar, franqueados da Bluefit no Acre e em Rondônia acusam rede de academia de falsificar e omitir documentos

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 11 de outubro

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou as inscrições do processo seletivo para estagiários em diversos municípios do Estado. As vagas são destinadas a estudantes de nível superior e médio nos cursos de: Serviços Jurídicos, Administração, Ciências Jurídicas, Arquitetura, Comunicação Social, Jornalismo, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Direito e Ensino Médio. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 11 de outubro, incluindo sábados, domingos e feriados, através do site do CIEE.

O estagiário aprovado para nível superior receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.320,00 por mês para 5 horas diárias/25 horas semanais. Já para nível médio a bolsa-auxílio no valor é de R$ 1.056,00 por mês para 5 horas diárias/25 horas semanais. O auxílio-transporte é de R$ R$7,00 por dia útil. As vagas são para os municípios de Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasiléia, Feijó, Senador Guiomard.

Sobre o Centro de Integração Empresa-Escola

Fundado há mais de meio século, o CIEE é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. Reconhecida como a maior referência do Brasil em empregabilidade jovem, faz a ponte, anualmente, entre 300 mil jovens e adolescentes e o mundo do trabalho. Suas ações socioassistenciais englobam a promoção de conhecimento e fortalecimento de vínculos de jovens em situação de vulnerabilidade.