Após roubo, homem com mandado de prisão em aberto é detido com drogas em Espigão do Oeste

A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) prendeu em flagrante um famoso estelionatário conhecido por aplicar golpes na compra de gado enquanto tentava fazer mais uma vítima na cidade de Buritis na última sexta-feira, 3. O criminoso, de 55 anos, tem um vasto histórico de golpes aplicados no município, que somam um prejuízo de mais de 500 mil reais aos produtores rurais da região do Vale do Jamari.

Conforme as informações oficiais do boletim de ocorrência registrado pela guarnição de serviço, o filho de um produtor rural procurou o quartel da PM para denunciar que o pai estaria sendo vítima do crime de estelionato praticado por um um homem identificado como J. S. da S., já conhecido das autoridades policiais justamente por ser especialista em negociar a compra de bovinos na região e enganar os negociantes, que entregavam o gado no negócio, mas jamais recebiam pela venda.

O filho da vítima informou aos policiais que o pai havia negociado a venda de 19 bovinos, sendo 16 garrotes e 03 novilhas, totalizando o valor de 44 mil reais a receber. Desconfiados da índole do negociador, a família pediu informações de conhecidos e descobriu que o homem na verdade é um criminoso já acostumado a fazer vítimas nesta mesma condição.

Diante das informações, a PMRO teve êxito em interceptar um caminho que estava transportando os animais na Linha Saracura e impediu que o golpe foi concluído. O motorista informou que a carga viva seria levada para uma propriedade localizada no distrito de Jacinópolis (Nova Mamoré), onde seria repassada para outra pessoa para quitar parte de uma dívida do criminoso no valor de 250 mil reais.

A guarnição deu ordem para que o motorista retornasse ao local de origem do gado. Durante o trajeto, o estelionatário foi encontrado e abordado. Ao ser questionado, o infrator confessou que fez o negócio, mas tentou enganar os policiais apresentando outra versão dos fatos, que foi confrontada com a que o motorista afirmou, caracterizando a fraude.

Ao realizarem a pesquisa nominal, os militares constataram que o estelionatário já tinha feito várias vítima no município e também nas cidades de Campo Novo de Rondônia, Alto Paraíso e Machadinho D’Oeste.

O estelionatário recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro da ocorrência. Todos os animais foram restituídos ao verdadeiro proprietário. A Polícia Civil investiga o caso envolvendo outras possíveis vítimas.

Entenda como funciona o golpe do criminoso

Conforme apurado pela PMRO, o bandido se apresentava como pastor de congregações evangélicas para ganhar a confiança das vítimas, que ele julgava ser de fácil persuasão. Ao se aproximar dos sitiantes, tentava negociar a compra de gado com a promessa de pagamento à prazo.

Como parte do negócio, as vítimas deveriam dar uma nota da venda e transferir a Guia de Trânsito Animal (GTA), porém após receber a documentação exigida o golpista desaparecia e deixava os vendedores com prejuízos acima de 100 mil reais, causando grande frustração e desespero nos produtores rurais.

Ao saberem da prisão do falso comprador, outras vítimas dele foram até a Unisp neste sábado, 4, para registrarem outros boletins de ocorrência de golpes já aplicados por ele.

Fonte: Seção de Comunicação Social (P-5) da CIPO

Foto: divulgação / CIPO

Fonte: PM RO