Após rumores, Bruna Biancardi confirma término com Neymar: ‘Somos pais da Mavie’

20 dias após o falecimento de Luana Andrade, assistente de palco do programa ‘Domingo Legal’, o noivo da influenciadora, João Hadad, resolveu se pronunciar sobre o trágico ocorrido. Em seus Stories do Instagram, o ex-participante do Power Couple Brasil desabafou sobre seu processo de luto.

“Logo depois que aconteceu o falecimento da Lu, eu fiquei completamente perdido, desorientado. Pra mim, nada mais fazia sentido. E aí eu fui pedindo muito para Deus me confortar e tirar esse sentimento ruim de dentro de mim, para poder trazer sensações, sentimentos, tudo de bom, independente da situação que eu estivesse passando. E eu pude compreender algumas coisas”, começou Hadad.

Na sequência, revelou acreditar que a missão de Luana Andrade na Terra foi lindamente cumprida. “O propósito, a missão da Lu foi cumprido aqui. Chegou a hora dela ir para a eternidade e ficar nos braços do Pai. Então, por que eu que fiquei aqui e ainda tenho a minha missão a ser cumprida, iria parar, iria desistir, iria entrar numa depressão? Não é isso que a Luana quer”, disse.

“Ela quer me ver sorrindo, me ver forte, continuando, realizando nossos sonhos. Hoje só tem coisas boas no meu coração, de verdade. Obviamente que dói, dói muito, é uma dor imensurável, tem hora que parece que enfiou uma faca no meu coração, rasga, que chega até a me faltar ar, sabe?”, disparou João.