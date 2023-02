Após sobreviver a terremoto, família morre em incêndio na Turquia

Divulgação/Ministério da Defesa da Espanha Unidade Militar de Emergências da Espanha está auxiliando nas buscas por sobreviventes na Turquia

Nesta sexta-feira (17), cinco crianças sírias e seus pais morreram em um incêndio em uma casa na Turquia. Eles se mudaram para o país após o terremoto que atingiu a população no último dia 6 e causou milhares de mortes .

De acordo com a mídia local, a família se dirigiu à região central de Konya da cidade de Nurdagi, no sudeste da Turquia , foi gravemente afetada pelos tremores registrados no local, mas havia sobrevivido.

O terremoto na Turquia atingiu magnitude 7,8 e deixou mais de 43 mil mortos na Turquia e na Síria, conforme dados divulgados pelo portal Al Jazeera . O episódio se tornou o desastre natural mais mortal da região em séculos .

“Vimos o incêndio, mas não pudemos intervir. Uma menina foi resgatada pela janela”, afirmou um morador da área, Muhsin Cakir, à agência de notícias turca Anadolu .

As crianças que morreram no incêndio tinham entre 4 e 13 anos, segundo a agência. Ainda não se sabe se a menina que conseguiu ser resgatada fazia parta da mesma família.

O Ministério Público de Konya informou que, na casa térrea, viviam 14 pessoas, e o fogo começou nessa sexta. Sete pessoas ficaram feridas no incidente e foram socorridas.

Quase quatro milhões de sírios moram na Turquia e muitos dele vivem em regiões ao sudeste do país, justamente as devastadas pelos tremores do início do mês.

Após o ocorrido, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou apelos humanitários que visam auxiliar os dois países na recuperação após o desastre.

A primeira solicitação de ajuda foi feita na última quarta-feira (15), e foi voltada aos sírios. O valor requisitado pela ONU foi de US$ 397 milhões (cerca de R$ 2,07 bilhões na cotação atual). De acordo com António Guterres, secretário-geral da ONU, os recursos vão ajudar mais de 4,9 milhões de pessoas.

O montante financeiro será utilizado para fornecer abrigo, alimento, água, saneamento e serviços de educação na região. Além disso, o valor também será destinado à restruturação da infraestrutura agrícola no local, assim como apoiar serviços de saúde mental.

O segundo apelo, emitido na quinta (16) por Guterres , tem a intenção de ajudar os turcos que foram vítimas de danos causados pelos terremotos. O intuito é ajudar cerca de 5,2 milhões de pessoas que foram afetadas.

Fonte: IG Mundo