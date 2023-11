Após ter casa invadida por bandidos em São Paulo, Mariana Rios se muda: ‘Confiar’

“A plenitude só é sentida por aqueles que não tem medo de alçar voos mais altos, de enfrentar os desafios com a mesma força que a decolagem de um avião exige. Não se contente em olhar somente para um palmo acima do seu eixo. Olhe além! Melhor do que ter medo, é confiar na beleza do desconhecido!”, completou a apresentadora.

No dia em que teve sua casa invadida, a apresentadora contou que os bandidos levaram joias, roupas, bolsas e dinheiro. Ela tranquilizou os fãs, informando que na hora do ocorrido não havia ninguém no local.