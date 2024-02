Após três décadas, Carolina Dieckmann se despede da TV Globo: ‘Obrigada tvglobo.’

Carolina Dieckmann está prestes a encerrar sua longa jornada de mais de três décadas na TV Globo. A atriz, que deu seus primeiros passos na emissora aos 14 anos no programa ‘Sex Appeal’, lançado em 1993, recentemente compartilhou a notícia de sua saída por meio das redes sociais.

“Não é que comecei na Globo… Foi a Globo que me começou. Eu não era atriz, me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar… Numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento para tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias…”, começou a atriz.

Carolina reforçou: E assim, dia após dia, trabalho após trabalho, eu fui sendo; crescendo; amadurecendo… Até chegar aqui. Hoje, mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha… Mas carrego em cada pena das minhas asas, o suor de muita gente; a generosidade de muitos colegas; a ajuda inestimável de muitos mestresLevo comigo as memórias mais preciosas… Indizíveis…”. Confira o post: