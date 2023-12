Após um mês da morte de Luana Andrade, o noivo faz declaração: ‘Te amo para sempre’

Nesta quinta-feira (07), a morte de Luana Andrade completou um mês. A influenciadora veio a óbito após se submeter a um procedimento estético no abdômem e no joelho. No entanto, nesta data, João Hadad, noivo da influênciadora, usou as redes sociais para falar sobre a perda repentina da amada e dar alguns detalhes sobre o luto.

“Um mês sem a minha princesa Lu nesse plano. Desde a sua partida, eu escolhi ressignificar essa dor, trazendo à tona memórias especiais dela, principalmente, o ato de agradecer diariamente”, começou João. “Apesar da saudade, uma parte de mim sorri ao ver como consegui incorporar um hábito tão único dela no meu dia a dia. Fiquei surpreso e ainda mais feliz em ver que vocês [seguidores] também foram impactados por esse costume. Ela sempre foi luz, sabedoria e amor. Hoje, ela continua nos ajudando à sua maneira peculiar, nos inspirando a sermos mais fortes, gentis e gratos”, afirmou ele.

Por fim, João fez uma dedicatória para Luana no último parágrafo: “Lu, sua presença vive em cada sorriso, em cada reflexão. Obrigado por nos guiar, seguimos aprendendo muito com você, princesa. Te amo para sempre”, concluiu.