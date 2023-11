Após velório de Luana Andrade, João Hadad se pronuncia na web: ‘Me guia aí de cima’

Luana Andrade foi assistente de palco de Celso Portiolli e participou do ‘Power Couple Brasil 6‘ ao lado do namorado, João Hadad. No entanto, a modelo faleceu na última terça-feira (07), após passar por uma lipoaspiração no abdômen e no joelho e sofrer algumas complicações em seguida.

Ainda assim, nesta quinta-feira (09), o influenciador usou os stories para prestar mais uma homenagem a noiva e tranquilizar os amigos sobre seu estado de saúde.

“Do meu coração pra você, minha princesa! Sempre te amarei, daqui até a eternidade!! Você foi a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida, obrigado por tudo!! Foram os 2 anos mais intensos e felizes da minha vida! Nossa história foi e continua sendo linda, tenho muito orgulho de tudo que construímos juntos. Me guia aí de cima, vou realizar tudo aquilo que sonhamos juntos e tenho certeza que você estará mais que presente comigo!”, escreveu ele nos stories. Confira: