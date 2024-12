Apreensão de Motocicleta Furtada em Monte Negro: Adolescente Infrator foi apreendido

Na tarde da última quinta-feira, 19, durante patrulhamento preventivo, ostensivo e repressivo realizado pela Polícia Militar de Rondônia, uma motocicleta com restrição de roubo/furto foi recuperada.

A ocorrência começou quando uma guarnição avistou uma motocicleta Honda/CG 150 Titan estacionada em frente a uma residência próxima ao cruzamento da avenida Rondônia, no município de Monte Negro. Após consulta, os policiais confirmaram que o veículo era produto de furto.

O morador da residência foi abordado e alegou ter adquirido a motocicleta a cerca de um mês, em uma negociação realizada na cidade de Buritis. Ele informou ter pago R$ 3.000,00 pelo veículo.

Uma verificação mais detalhada revelou que a motocicleta havia sido roubada em Manaus (AM) no dia 12 de março de 2023. Questionado sobre a irregularidade, o indivíduo, que é um adolescente, apresentou um documento impresso que supostamente regularizava o veículo. Contudo, os policiais identificaram sinais claros de falsificação no documento, incluindo a marcação “DETRAN-RO” no canto superior esquerdo e dados que apontavam para um registro no estado do Amazonas.

Diante das evidências, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi conduzido à UNISP de Ariquemes para que as medidas cabíveis fossem tomada

Fonte: PM RO