Aprenda a fazer Carne de Porco Assada no Forno

Os moradores do bairro Água Branca , em São Paulo, estão preocupados com a quantidade de escorpiões localizados na região. O problema tem ocorrido nos últimos cinco anos e, até o momento, não houve nenhuma solução por parte da Prefeitura de São Paulo.

Na semana passada, o morador Ricardo Godoy encontrou no banheiro da sua casa um escorpião da espécie amarela. O caso o preocupou, já que tem um filho de apenas cinco meses. Além do bebê e da esposa do servidor público, também mora na residência uma idosa de 81 anos.

“Fui tomar banho e encontrei [escorpião] perto do box. Entrou pelo ralo. Matei, tirei foto e levei para os órgãos responsáveis por solucionar isso”, diz o morador para o Portal iG.

Essa foi a primeira vez que o escorpião entrou na sua casa. Porém, esse problema tem assustado os moradores há pelo menos cinco anos. Até hoje, não há nenhum caso de pessoa picada no bairro, no entanto, gatos já morreram depois de serem atacados pela espécie peçonhenta.

Ricardo procurou a Subprefeitura da Lapa e foi informado que providências serão tomadas em até 60 dias. Uma das ações que a equipe da Prefeitura deverá fazer é a fiscalização de uma fábrica desativada, local próximo da Estação Água Branca, linha 7 da CPTM.

Enquanto o problema não é solucionado, o servidor comprou telas de proteção para colocar nos ralos para evitar que novos escorpiões apareçam na residência.

Problema também atinge outros bairros

O bairro da Água Branca não é o único que tem sofrido com os escorpiões. Funcionários e passageiros do Terminal Grajaú postaram nas redes sociais fotos e vídeos de peçonhentos no local. Uma pessoa chegou a recolher 12 e os colocou dentro de um balde.

A São Paulo Sul, concessionária responsável pela administração do terminal, informou por nota que o espaço é monitorado em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses da capital e que foi detectado a presença de escorpiões. A promessa feita é que o caso será averiguado para saber o motivo de ter tantos peçonhentos e o local passará por dedetização.

Só que o problema não é uma novidade para quem trabalha no terminal e mora no bairro. Há reclamações de escorpiões há pelo menos seis anos.

Escorpiões

Os escorpiões são perigosos. Em 2021, foram registrados mais de 154 mil acidentes por picadas no Brasil. Algumas espécies estão adaptadas ao ambiente urbano, como é o caso da amarela, que é a mais venenosa. Todos devem ficar mais atentos ao verão, porque o clima fica úmido e quente.

Além do escorpião-amarelo, há também o escorpião-amarelo-do-nordeste, escorpião-preto-da-amazônia e o escorpião-marrom. Quando uma pessoa é picada por um deles, a dor é imediata em quase todos os casos.

Os principais sintomas são de formigamento, vermelhidão e suor no local. Na sequência, a pessoa picada pode ter tremores, náuseas, vômitos, agitação incomum, produção excessiva de saliva e hipertensão. As crianças e os animais domésticos são os mais vulneráveis a um ataque de escorpião.

Os escorpiões se alimentam de baratas, então costumam frequentar locais sujos. São animais que só atacam quando se sentem ameaçados. Por isso o Ministério da Saúde recomenda que sacos de lixo sejam bem fechados, quintais estejam limpos e que as pessoas não acumulem entulhos e materiais de construção.

Outras recomendações são de telas em ralos, pias e tanques, não deixar camas e berços nas paredes, não deixar roupas de cama encostadas no chão, não colocar mão em buracos, entre outras coisas.





