Aprenda a fazer essa deliciosa receita para o natal: Rocambole recheado de goiabada

Profissionais de Enfermagem recebem o novo reajuste do piso salarial, previsto na Lei n° 14.434/2022, o qual estabelece o pagamento de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais) mensais para enfermeiro, proporcionando 70% para técnico e 50% ao auxiliar de Enfermagem.

Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, o repasse foi realizado para os profissionais que estão com os dados bancários e cadastros atualizados. Os que não receberam no pagamento de outubro, vão receber em novembro, com o valor retroativo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da atuação dos profissionais da área de Enfermagem na saúde pública do Estado.”São profissionais que contribuem para a melhoria na qualidade da assistência prestada direta ao cidadão, desenvolvendo ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto individual quanto de forma coletiva”, ressaltou.

PISO

A Lei Federal nº 14.434/2022, que institui o piso salarial dos profissionais integrantes do grupo de Enfermagem (enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras), foi sancionada em agosto de 2022. O Piso Nacional da Enfermagem beneficia aqueles que realizam atividades em instituições de saúde públicas e privadas.

Para os enfermeiros, o piso é de R$ 4.750,00; aos técnicos de Enfermagem R$ 3.325,00 (três mil e trezentos e vinte e cinco reais), e dos auxiliares de enfermagem e parteiras, o salário corresponde a R$ 2.375,00 (dois mil e trezentos e setenta e cinco reais). Serão beneficiados pelo auxílio financeiro complementar, apenas os profissionais que recebem menos que o piso de sua respectiva categoria.

Fonte: Governo RO