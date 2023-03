Aprenda a fazer esse famoso petiscos de boteco, o Bolinho de Carne Moída

Reprodução Acidente aconteceu em estrada na altura de Bonsucesso, na zona norte

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar o acidente envolvendo o influenciador digital Tiago Toguro , que deixou o motociclista Johny Vieira, de 30 anos, morto. O acidente aconteceu na madrugada do último sábado (4), na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso, na zona norte da capital fluminense.

“A 21ª DP (Bonsucesso) instaurou inquérito e a investigação está em andamento para esclarecimento dos fatos”, informou a Polícia Civil.

O acidente

O influenciador estava dirigindo pela Linha Amarela, via expressa que liga a zona oeste à zona norte da cidade, no sentido Jacarepaguá – Ilha do Fundão. Pelo trajeto que ele estava fazendo, deveria ter pego a saída para a avenida Brasil – que se liga à via Dutra -, mas Tiago perdeu o caminho.

Para retornar ao acesso, ele teria, segundo testemunhas, dando marcha à ré, o que ocasionou o choque com o motociclista. Em uma postagem nas redes sociais, o i nfluenciador negou que teria realizado a manobra.









“Em momento algum eu dei marcha [a] ré, não posso falar mais detalhes do acidente, por orientação, mas posso afirmar que desde o momento do acidente, eu permaneci no local, aguardei o atendimento médico à vítima, me coloquei à disposição das autoridades para que fosse realizado o exame de alcoolemia e substâncias tóxicas, aguardei a realização da perícia técnica por parte da Polícia Civil e após, ainda no local dos fatos, fui liberado pela autoridade policial para retornar a São Paulo”, escreveu o influenciador.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional