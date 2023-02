Aprenda a fazer pizzas divertidas para a criançada

Divulgação/Ibama Base federal no Território Indígena Yanomami sofreu atentado





Agentes do Ibama que trabalhavam em uma base federal instalada na TIY (Terra Indígena Yanomami) em Roraima sofreram um atentado de criminosos na madrugada desta quinta-feira (23). A base está localizada na aldeia de Palimiú.

De acordo com comunicado emitido pelo Ibama, a base instalada no último dia 7 foi alvo de tiros após oficiais abordarem uma embarcação. Houve revide por parte dos fiscais do governo, um garimpeiro ficou ferido e posteriormente foi detido pela Polícia Federal.

“Foi um ataque criminoso programado. Todos aqueles que tentarem furar o bloqueio serão presos. Acabar com o garimpo ilegal é uma determinação do presidente Lula”, afirmou o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.





Informações do Instituto dão conta de que os criminosos estavam em 12 voadeiras, barcos movidos a motor com estrutura e casco de alumínio, e estavam carregando cassiterita, minério que foi roubado da TIY.

“O objetivo principal da base é impedir a entrada de barcos com suprimentos e equipamentos para garimpos no território Yanomami. Desde a instalação de uma barreira física com cabos de aço, no último dia 20, nenhum barco carregado seguiu em direção aos garimpos”, pontuou o Ibama.

