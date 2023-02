Aprenda a fazer Rabanada de natal

Divulgação/Ministério da Defesa da Espanha Buscas por sobreviventes na Turquia

Uma jovem de 17 anos foi resgatada com vida nesta quinta-feira (16) dos escombros de um prédio na cidade de Kahramanmaras, uma das mais afetadas pelo terremoto que devastou parte da Turquia e da Síria no dia 6 de janeiro .

Segundo a agência estatal de notícias Anadolu, as equipes conseguiram retirar a adolescente, chamada Aleyna Olmaz, 248 horas depois do primeiro abalo sísmico de 7.8 graus na escala Richter .

Apesar dos trabalhos dos socorristas estar mais focado na ajuda aos sobreviventes e na retirada dos corpos dos mais de 42 mil prédios destruídos, algumas pessoas ainda estão desafiando as estatísticas e sendo resgatadas vivas em várias cidades do país. Conforme especialistas, o corpo humano consegue passar 72 horas sem alimentação e água. A partir daí, a sobrevivência torna-se quase impossível.

Também nesta quinta-feira, o governo turco atualizou o número de vítimas da tragédia, que chegou a 36.187. A Síria, porém, não informa se há novas mortes há dois dias e a quantidade de óbitos continua em 5.814 somando as áreas controladas pelo governo e pelos rebeldes. Com isso, o total de falecimentos chega a 42.001 pessoas.

Itália e Vaticano

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, telefonou nesta quinta-feira para seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, para debater novas ajudas que podem ser enviadas pelos europeus às áreas afetadas pelo sismo.

Essa é a quinta conversa desde o dia 6 de fevereiro e, desde então, a Itália já enviou equipes de socorristas e investigadores dos bombeiros e da Defesa Civil, hospitais de campanha e tendas e camas para as duas nações afetadas.

“O povo italiano segue com grande atenção as notícias e as imagens comoventes da devastação causada pelo terremoto. Os italianos, infelizmente, também conhecem bem os danos trazidos por sismos. Também por conta disso, e em nome de nossa amizade, continuaremos a apoiar o governo turco nos seus esforços de salvamento por todo o tempo necessário”, disse Tajani em nota oficial.

Já no Vaticano, o papa Francisco recebeu para uma audiência privada o embaixador da Turquia na Santa Sé, Ufuk Ulutas.

Durante o encontro, que debateu a situação das áreas afetadas pelo tremor, o líder católico ainda escreveu uma mensagem formal aos turcos.

“Ao nobre povo turco: nesse momento de muita dor, meu pensamento e minha oração vai até vocês. Caros irmãos e irmãs, estou próximo e rezo por vocês”, escreveu segundo o divulgado pela sala de imprensa do Vaticano.

Fonte: IG Mundo