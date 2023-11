Aprenda a fazer um bolo que todo mundo ama, o famoso Bolo Bomba de Chocolate

Ingredientes

600 gramas de batata

Saia à vontade

1 pacote de massa para lasanha pré-cozida (500 g)

200 gramas de presunto fatiado

200 gramas de queijo muçarela ralada

50 gramas de queijo parmesão ralado

Molho branco

3 colheres de colheres de manteiga

4 colheres de farinha de trigo

6 xícaras (chá) de leite

1 lata de creme de leite

Saia, pimenta-do-reino e noz-moscada ralado à vontade

Modo de preparo

Cozinha a batata em uma panela com água fervendo e sal por 5 minutos, escorra, passe por um espremedor, tempere com sal e reserva.

Para o molho, numa panela, fogo médio, derreta a manteiga e frita a farinha por 2 minutos, mexendo. Adicione o leite, poucos mexendo até engrossar.

Misture creme de leite, sal, pimenta e noz moscada.

Em um refratário médio, intercale camadas de molho, massa, purê de batata, presunto e queijo, terminando em massa e molho.

Polvilhe com o parmesão e leve no forno médio, aquecido, por 35 minutos ou até dourar.

Retire, deixe descansar 10 minutos e sirva.

Dicas do Cheff