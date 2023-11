Aprenda a fazer um bolo que todo mundo gosta, o famoso: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate

O curso visa fortalecer a produção e melhorar cada vez mais a qualidade do mel produzido no município

Com objetivo de fortalecer e alavancar ainda mais a produção de mel no município, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), em parceria com a Hidrelétrica Jirau, realizará um curso de capacitação no manuseio e transformação de cera bruta de abelha em cera alveolada para utilização em colmeias racionais.

“Esse curso faz parte do programa de incentivo à apicultura que foi iniciado pela gestão do prefeito Hildon Chaves em 2019. Ele tem como foco a valorização e capacitação dos produtores, visando ampliar a produção e melhorar cada vez mais a qualidade do mel produzido no município de Porto Velho”, destacou o secretário Carlos Magno (Semagric).

O curso será realizado nos dias 9 e 10 de novembro (próxima quinta e sexta-feira), no observatório ambiental da Hidrelétrica Jirau. Ao todo, 30 apicultores da capital Porto Velho e dos distritos de Nova Califórnia, Jaci Paraná, Nova Mutum, Rio Pardo e Nazaré, este último no baixo Madeira, serão qualificados.

Entre outros temas, os participantes vão aprender as técnicas de processamento de limpeza da cera, laminação (cortar a cera em fatias) e alveolação, que é a última etapa do trabalho, quando a cera fica pronta para ser inserida na colmeia e novamente utilizada pelas abelhas na confecção dos favos de mel. O secretário reforçou ainda que a apicultura no município é baseada na agricultura familiar, e, entre as vantagens da capacitação, está a redução dos custos para a produção de cera.

“Para produzir 1kg de cera a abelha gasta 7 kg de mel. Com essa técnica, o produtor vai facilitar e adiantar o trabalho das abelhas e, consequentemente, teremos o aumento da produção”, acrescentou Carlos Magno.

IMPORTÂNCIA

As abelhas são muito importantes para a natureza e para a própria sobrevivência do homem. Além da produção de mel, própolis, cera e o pólen apícola, entre outros, o processo de polinização realizado pelas abelhas representa cerca de dois terços dos alimentos ingeridos pelos seres humanos. Com isso, ela contribui para o fomento e fortalecimento da economia no planeta.

PROGRAMAÇÃO DIA 9

8h – Abertura

8h30 – Bate papo sobre a importância da cera para as abelhas, para que serve a cera alveolada, em que a indústria transforma a cera, como é feita a cera da colmeia, a cera da colmeia é comestível?

10h – Aula Prática: seleção, separação e pesagem da cera bruta

11h – Aula Prática: processo inicial do derretimento e limpeza da cera bruta

12h – Intervalo para o almoço

!4h às 17h30 – Aula Prática: continuidade no processo do derretimento e limpeza da cera bruta.

PROGRAMAÇÃO DIA 10

Das 8h às 12h – Aula Prática: finalização do processo de derretimento da cera bruta e início do processo de laminação, alveolação e recorte de ceras alveoladas

12h – Intervalo para o almoço

Das 14h às 16h30 – Aula Prática: finalização do processo de laminação, alveolação e recorte de ceras alveoladas

17h – Encerramento

Texto: Augusto Soares

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO