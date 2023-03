Aprenda a fazer um cremoso Arroz doce no Microondas

Reprodução/Wikimédia Commons Xi Jinping e Vladmir Putin

O presidente da China, Xi Jinping , irá à Rússia na semana que vem para se reunir com o líder do país, Vladimir Putin . O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) pelo governo chinês.

“A convite do presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin, o presidente Xi Jinping fará uma visita de Estado à Rússia de 20 a 22 de março”, afirmou o ministério das Relações Exteriores da China em nota.

Xi e Putin, irão discutir sobre uma “cooperação estratégica” entre as nações, segundo o Kremlin, que também confirmou o encontro. Ainda, de acordo com o serviço de inteligência do Reino Unido, os países ensaiam uma parceria militar.

Esta será a primeira visita da China em território russo durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. A última vez que a nação chinesa esteve na Rússia foi em 2019.

No entanto, Putin esteve em Pequim no ano passado para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ele e Xi também se encontraram reunião regional de segurança no Uzbequistão, em setembro de 2022.

A aproximação entre China e Rússia tem preocupado o Ocidente. Porém, Pequim nega estar ajudando os russos e propôs intermediar as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia .

Em fevereiro, a China pediu aos países em combate que comecem as negociações de paz o mais rápido possível. A nação chinesa pede ainda que armas nucleares deixem de ser usadas no conflito.

“Todas as partes devem apoiar a Rússia e a Ucrânia a trabalhar na mesma direção e retomar o diálogo direto o mais rápido possível”, declarou o Ministério das Relações Exteriores chinês.

No dia 24 de fevereiro, a guerra completou um ano , deixando mais de 42 mil mortos, 56 mil feridos e outros 15 mil desaparecidos, segundo dados da Agência Reuters. Em compensação, Kiev conseguiu evitar o domínio russo sobre suas terras e, agora, mantém a disputa pela região de Donbass, tomada pelo Exército de Putin.

