Aprenda a fazer um peixe cremoso com leite de coco! Uma delicia essa receita!

O Palmeiras dominou por completo o Brasileirão Assaí 2022. Além de vencer o torneio com uma campanha soberana, a equipe alviverde também reinou no Prêmio Brasileirão 2022. Foram seis jogadores escolhidos para o time ideal da competição, além de vencer nas categorias de craque, revelação e melhor técnico do campeonato.

O grande nome da conquista foi Gustavo Scarpa. Autor de sete gols e 12 assistências, o meia palmeirense entrou na seleção e também foi escolhido o craque do campeonato.

Além de Scarpa, o Palmeiras também teve todo o sistema defensivo eleito no Prêmio Brasileirão 2022. Um reconhecimento pelo grande desempenho na temporada. Foram apenas 23 gols sofridos em 37 rodadas até aqui, com duas derrotas sofridas. Os jurados escolheram Weverton (goleiro), Marcos Rocha, Joaquin Piquerez (laterais), Gustavo Gómez e Murilo (zagueiros) para a seleção do campeonato.

Nas outras posições, Flamengo e Fluminense tiveram a maioria, cada um com dois atletas entre os melhores. Um dos destaques do torneio, o volante André (Fluminense) ao lado de João Gomes (Flamengo).

Entre os meias, além de Gustavo Scarpa, o uruguaio De Arrascaeta foi o eleito para a função. Por fim, no ataque, os dois jogadores com mais gols entraram na equipe. A dupla está formada com German Cano (Fluminense) e Pedro Raul (Goiás), autores de 24 e 19 gols, respectivamente.

Nas outras duas premiações individuais, o Palmeiras levou a melhor novamente. Uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o centroavante Endrick, de apenas 16 anos, venceu na categoria Revelação numa disputa voto a voto com Vitor Roque, do Athletico. Enquanto isso, Abel Ferreira foi nominado o melhor técnico do Brasileirão Assaí 2022 com ampla vantagem.

VEJA TODOS OS PRÊMIOS DO BRASILEIRÃO 2022



GOLEIRO

Weverton – Palmeiras

LATERAL-DIREITO

Marcos Rocha – Palmeiras

LATERAL-ESQUERDO

Joaquin Piquerez – Palmeiras

ZAGUEIROS

Gustavo Gomez – Palmeiras

Murilo – Palmeiras

VOLANTES

André – Fluminense

João Gomes – Flamengo

MEIAS

Gustavo Scarpa – Palmeiras

De Arrascaeta – Flamengo

ATACANTES

German Cano – Fluminense

Pedro Raul – Goiás

MELHOR JOGADOR

Gustavo Scarpa

REVELAÇÃO

Endrick

MELHOR TÉCNICO

Abel Ferreira

Fonte: Agência Esporte