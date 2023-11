Aprenda a fazer uma linda e maravilhosa bebida: Drink Lagoa Azul

O Palmeiras perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 33ª rodada.

Pedro marcou duas vezes e Arrascaeta completou o placar a favor do time rubro-negro.

O Palmeiras ainda teve um jogador expulso durante a partida, o zagueiro e capitão Gustavo Gómez. Com esse resultado, o Palmeiras permanece na segunda posição, com 59 pontos, enquanto o Flamengo sobe para a quinta posição, com 56 pontos.

Ambas as equipes voltarão a jogar no próximo sábado, com o Palmeiras enfrentando o Internacional e o Flamengo disputando um clássico contra o Fluminense.

Durante o jogo, o Palmeiras teve uma cobrança de falta pela esquerda, mas não conseguiu concluir a jogada.

O Flamengo teve chances de marcar, mas Weverton fez boas defesas. O Flamengo conseguiu abrir o placar aos 17 minutos, com Pedro marcando o primeiro gol.

O Rubro-Negro ampliou a vantagem aos 28 minutos, com Arrascaeta marcando de cabeça.

O Palmeiras não conseguiu reagir e levou o terceiro gol aos 57 minutos, com Pedro fazendo mais um.

Mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras tentou criar oportunidades, mas sem sucesso. O Flamengo continuou pressionando, porém sem oferecer muito perigo ao goleiro Weverton.

