Aprenda a fazer uma macarrona de forno divina!! quase uma lasanha

Reprodução/ mapamundi.org.br Wang Yi criticou ação dos Estados Unidos de derrubar balão chinês

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, chamou de “histeria” a reação dos Estados Unidos com o balão chinês encontrado em território norte-americano. Em conferência na cidade de Munique, na Alemanha, Yi criticou o “protecionismo” de Joe Biden.

Há 15 dias, a Casa Branca acusou a China de espionagem e abateu um balão que sobrevoava uma área militar. Os chineses rebateram as acusações e informaram que o veículo tinha objetivo meteorológico.

Neste sábado (18), Wang Yi afirmou que os EUA deveriam tratar o caso com profissionalismo e tranquilidade. Ele ainda provocou a ação da Casa Branca e disse que outros balões sobrevoam no mundo.

“Há muitos balões no céu de diferentes países. Você quer derrubar cada um deles?”, disse.

“Pedimos aos Estados Unidos que não façam tais coisas absurdas simplesmente para desviar a atenção de seus próprios problemas internos”, concluiu o representante do governo Xi Jinping.

Wang Yi ainda minimizou as críticas de Kamala Harris sobre a interferência da China na Guerra da Ucrânia. Harris disse a Casa Branca está preocupada com uma “falsa neutralidade” dos chineses no conflito.

Yi afirmou que a China busca a paz, mas não justificou as ajudas e os motivos de não apresentar sanções contra os russos.

Fonte: IG Mundo