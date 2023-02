Aprenda a fazer uma Massa de bolo amanteigada super fácil

Derni Stipp – 26.02.2023 Agricultor filma nuvem gigante em área rural de Pitanga

Um agricultor registrou na manhã do último domingo (26) uma nuvem gigante na área rural da cidade de Pitanga , região central do Paraná . Veja o vídeo:

No Paraná agricultor flagra uma impressionante nuvem gigante pic.twitter.com/4B4BcPzOBT — 𝑵𝒆𝒘𝒔 𝙁50  🇧🇷🇮🇹 (@Fabio_F_50) February 27, 2023





As imagens captadas por Derni Stipp foram registradas por volta das 8h, segundo o trabalhador, que contou à TV local que, apesar de “impressionante”, houve apenas um nevoeiro e um pouco de chuva com a passagem da nuvem gigante. Nenhum estrago foi registrado na propriedade.

Segundo meteorologistas, o fenômeno é algo comum quando uma frente fria se aproxima.

A faixa de instabilidade que avançava pelo estado na manhã de domingo faz com que a formação de nuvens, como essa vista pelo agricultor, aconteçam de forma natural como se houvesse um “paredão”.

Fonte: IG Nacional