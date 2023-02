APRENDIZADO – Programa integra ações de saúde e educação nas escolas de Porto Velho; principal foco deste ano é a alimentação

Calendário Municipal ainda conta Mercado Folia, Curumim Folia, Leste Folia e apoio a outros blocos

Após dois anos sem folia, o período carnavalesco em Porto Velho foi oficialmente aberto no sábado (4), durante o Baile Municipal. O evento realizado pela Prefeitura marcou a cerimônia da entrega da chave da cidade ao Rei Momo, tradição que simboliza o início das festividades momescas.

“Eu estava muito ansiosa para voltar a pular o carnaval e não podia faltar na abertura das festas. O evento está muito bonito, me produzi toda e ainda trouxe a família. Vim com a minha irmã que é especial porque o baile da Prefeitura é um evento seguro pra família”, disse a Sônia Regina, foliã e servidora pública.

O Baile Municipal foi realizado na casa de shows Talismã 21 e reuniu muitos foliões que aguardavam há dois anos a volta das festas. O evento contou com atrações locais como Estação Folia, Banda da Banda, Mikeia Oliveira & Mario Sam e Alan Pop, de apresentações de marchinhas, frevos e músicas carnavalescas.

Gustavo Beltrame, presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), foi representante do Prefeito Hildon Chaves no evento. Durante a cerimônia de abertura, ele destacou o trabalho das secretarias para o desenvolvimento das festividades e foi o responsável por passar a chave ao Rei Momo.

“A partir do momento que é passada a chave, simbolicamente o Rei Momo fica responsável por abrir todas as atividades momescas da cidade. Espero que todos brinquem o carnaval com segurança, sem brigas e lembrando sempre que se foram beber, não dirijam”, enfatizou.

Além das atrações, o Baile Municipal também contou com uma praça de alimentação e segurança de bombeiros civis.

O Baile Municipal contou com o trabalho de várias secretarias municipais, como a de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), que promove os fechamentos das ruas e a segurança do trânsito, a Fundação Cultural (Funcultural), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Fazenda (Semfaz) e Emdur, que possibilitam os eventos e os bloquinhos na cidade. Além da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) que realiza a campanha “Não desvie o olhar” para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes nos eventos.

PROGRAMAÇÃO

O presidente da Fundação Cultural do Município (Funcultural), Godofredo Neto, esteve na abertura do baile e destacou aos foliões os próximos eventos municipais deste período momesco. Além das atividades municipais, conforme ele, a prefeitura vai apoiar também os blocos de rua.

O próximo evento municipal será o Mercado Folia, que está em sua 3° edição. A festa deve acontecer após a Banda do Vai Quem Quer, no Mercado Cultural, no dia 18 de fevereiro, e também terá a apresentação de diversos artistas locais, marchinhas, frevos, axé e forró, também em ambiente familiar e seguro, com a comercialização de comidas e bebidas.

No dia 19 de fevereiro, a prefeitura organiza o dia de diversão para crianças no Curumim Folia, 4° edição. O evento é voltado para todas as crianças do município, com apresentações infantis, músicas infantis, brincadeira de pintura, brincadeira de dança, concurso de fantasia, e será realizado no Mercado Cultural, a partir das 16h.

O Leste Folia, 3° edição, com trio elétrico parado, também contará com a apresentação de diversos artistas locais, muita música, marchinhas, frevos, axé, forró, pensado para atingir toda a população de Porto Velho, também em ambiente familiar e seguro. O evento acontecerá na Praça CEU, no dia 21 de fevereiro, a partir das 20h.

Os eventos são totalmente gratuitos e promovidos pela Prefeitura de Porto Velho, através da Funcultural, com o objetivo de levar diversão e entretenimento a toda a população do município, além manter vivas as tradições culturais locais.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO