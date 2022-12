Apresentações do Circuito Rondon Cultural acontecem no Ginásio Cláudio Coutinho e no Palácio das Artes

Neste final de semana acontece a segunda etapa do Circuito Rondon Cultural, com apresentações de diversos segmentos artísticos, de 2 a 4. Os shows acontecem simultaneamente no Ginásio Cláudio Coutinho e no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho.

O Circuito Rondon Cultural é promovido pelo Governo de Rondônia, coordenado pela Superintendência de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel. A superintendente da Sejucel, Camila Lima Ribeiro destaca a importância deste evento para a cultura Rondoniense. “Essa programação já está sendo um marco para os agentes de cultura do nosso Estado. Estamos proporcionando um momento de lazer e alegria aos que fazem cultura e principalmente, para o público que está vivendo essa experiência”, afirmou.

No Ginásio Cláudio Coutinho, a programação será das 19h à meia-noite, com mostra de Quadrilhas e Bois-Bumbás, grupos folclóricos, danças diversas, Capoeira, música e demais apresentações; no Teatro Palácio das Artes, as apresentações seguem das 19h às 22h, e o público poderá prestigiar apresentações de ballet e teatro.

Como parte da programação, no dia 13 de dezembro, no Teatro Palácio das Artes, será realizada a cerimônia de premiação “Troféu Jacamim da Costa Verde”, especial de destaques da cultura no ano de 2022, assim como, entrega de títulos de Reconhecimento de Patrimônio Histórico e Cultural aos detentores de manifestações culturais rondonienses, como: Arraial Flor do Maracujá; Banda do Vai quem Quer; Banda Furiosa da Polícia Militar; Roda de Capoeira Rondoniense; Espetáculo, O Homem de Nazaré; Festa do Divino Espírito Santo do Guaporé e a Marcha para Jesus.

A programação termina na data de 14 de dezembro, no Teatro Guaporé, com a exibição do filme “O Gigante”, que retrata a história e trajetória de Marechal Rondon.

Fonte: Governo RO