Apresentações e chegada do Papai Noel de helicóptero fazem parte da programação do “Natal de Luz”, nesta terça-feira

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) divulga o resultado preliminar da Seleção de Estagiários, conforme edital nº 001/2023. As inscrições foram realizadas no período de 15 de agosto a 3 de outubro, e a homologação do resultado final vai ser na quinta-feira (23), e pode ser conferida no site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RO).

Ao todo, são 16 vagas para estudantes do ensino médio e 168 para estudantes de nível superior, sendo 33 às pessoas com deficiências (PcD), distribuídas nos cursos de Administração/Gestão Pública; Ciências Contábeis; Direito; Engenharia Civil; Pedagogia; Publicidade e Propaganda/Jornalismo/Design/Tecnologia em Marketing; e Engenharia da Computação/Ciências da Computação/Gestão da Tecnologia da Informação/Informática/Sistemas de Informação. O processo seletivo também visa a formação de cadastro reserva em 22 municípios rondonienses.

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes destacou que, o estágio terá validade de 12 meses a contar da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, de acordo com a necessidade e critério da Autarquia. As informações sobre este processo seletivo serão prestadas pelo IEL/RO por meio do site https://sne.iel.org.br/ro, do email: [email protected] ou [email protected], pelo número (69) 3216-3408/3402, ou na sede do IEL/RO, na Rua Rui Barbosa, nº 1.112, Bairro Arigolândia, em Porto Velho.

Fonte: Governo RO