Apresentado novo sistema para o Canal de Relatos de Integridade no TCE-RO

Foi apresentado, na quinta-feira (12/12), o novo sistema para o Canal de Relatos de Integridade do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO).

O canal de relatos é um mecanismo que permite a qualquer pessoa ligada à instituição reportar suspeitas ou evidências de irregularidades, fraudes, violações éticas ou legais.

Para proteger a pessoa que utiliza, o canal garante a confidencialidade e a segurança da informação recebida.

REUNIÃO

Realizada no Gabinete da Presidência, a reunião contou com gestores e servidores que participaram dos estudos e da implantação do Programa de Integridade no âmbito do TCE-RO.

Na oportunidade, foi apresentada, pela área de TI, a nova plataforma para o Canal de Relatos de Integridade, com explicações sobre suas funcionalidades e peculiaridades, tais como: privacidade, procedimentos, interação, fluxograma dos relatos, entre outras.

A aplicação será utilizada para formalização de relatos que envolvam casos de assédio (sexual e moral), denúncias, reclamações e sugestões.

Foi informado, ainda, que a ferramenta está em fase final de desenvolvimento. Assim que houver sua validação pela Alta Gestão, será disponibilizada a sociedade.

Atualmente, os registros de Relatos podem ser feitos via canal da Ouvidoria do TCE-RO, disponível neste https://jira.tcero.tc.br/servicedesk/customer/portal/16.

