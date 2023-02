Apresentado por presidente do TJRO no Expojud, painel sobre “Futuro do Trabalho na Justiça”, conquista 1º lugar em avaliação

Maior evento sobre a revolução exponencial desse segmento reuniu, em outubro do ano passado, palestrantes de todo país







O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, recebeu nesta semana o prêmio de 1º lugar como painel melhor avaliado durante o 6º Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o ecossistema de Justiça, o Expojud, em outubro do ano passado. O evento, que teve participação do ministro do STF Luiz Fux, reuniu palestrantes de todo país. O troféu de 1º lugar de painel melhor avaliado foi entregue esta semana.

Durante a edição de 2022, o Poder Judiciário de Rondônia foi reconhecido entre todos os segmentos de Justiça do Brasil como destaque em três categorias do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. O presidente do TJRO, já havia sido premiado no evento na categoria pessoas como Liderança Exponencial. Na categoria Executivo de Inovação, foi o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Johnny Gustavo Clemes, e na categoria Inovação Social, o projeto Justiça Rápida Digital no Trânsito ficou em terceiro lugar.

O Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial 2022 buscou destacar iniciativas que fazem uso da tecnologia e novos processos que gerem impacto positivo para a sociedade, com a finalidade de garantir uma jurisdição mais sustentável e com impacto socioambiental.

A edição de 2022 bateu recorde de projetos inscritos, foram mais de 300, em sete categorias: inovação tecnológica, inovação na gestão, inovação social, laboratório de inovação, executivo de tecnologia, executivo de inovação e liderança exponencial. O evento aconteceu em Brasília.





Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO