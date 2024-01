Aprosoja do Piauí garante que a safra de soja será boa, apesar da seca

Em um contexto onde vários estados brasileiros enfrentam dificuldades na produção de soja devido à irregularidade das chuvas, o Piauí apresenta um cenário diferenciado. A Associação dos Produtores de Soja do Piauí (Aprosoja-PI) projeta a manutenção da produtividade da soja na safra 2023/2024 no estado, apesar de alguns desafios climáticos.

O presidente da Aprosoja-PI, Alzir Neto, mencionou que, embora tenha havido atraso no plantio devido às chuvas irregulares, iniciando em alguns municípios apenas no final de outubro e em novembro, as expectativas para a safra permanecem positivas.

“A expectativa é de que tenhamos sim uma boa safra, até porque o produtor piauiense já alcançou um desenvolvimento técnico que permite ser boas expectativas”, disse Alzir Neto.

Segundo Neto, os meses de fevereiro e março serão cruciais para determinar a produtividade da soja no Piauí, dependendo da regularidade das chuvas daqui para frente. A área plantada é estimada em pouco mais de 1 milhão de hectares, e espera-se que a produtividade seja mantida, mesmo com o volume de chuvas na primeira semana de janeiro sendo maior do que a média dos últimos dois meses.

No entanto, Alzir Neto ressalta que ainda é cedo para avaliar completamente os impactos da irregularidade das chuvas na safra. Até o momento, a Aprosoja-PI informa que o plantio da soja no estado está finalizado, com cerca de 40% da safra já comercializada.

Enquanto isso, outros grandes estados produtores como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná enfrentam previsões de quebra de safra devido à seca. Em Mato Grosso, maior produtor nacional, a produtividade esperada é a menor dos últimos 15 anos.

Dessa forma, o Piauí emerge como um ponto de estabilidade na produção de soja brasileira, contrastando com as dificuldades enfrentadas em outras regiões chave do país.

Fonte: Pensar Agro