Aprosoja faz balanço pessimista da próxima safra nacional de soja

Nos primeiros 15 dias do ano, a tendência de alta nos preços do arroz animou os rizicultores. No Rio Grande do Sul, principal estado produtor e que responde por cerca de 70% da produção nacional, a média da saca gaúcha está mais de 40% superior em comparação com o mesmo período do ano anterior, refletindo a forte valorização do produto.

Os valores do arroz, tanto em casca, ultrapassando R$ 2,5 mil por tonelada, e o beneficiado próximo aos R$ 4,3 mil por tonelada, destacam uma clara sobrevalorização.

No que se refere à recente safra no Rio Grande do Sul, informações mais recentes do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) apontam que os trabalhos foram concluídos tecnicamente. As lavouras semeadas entre outubro e novembro estão sendo irrigadas regularmente, exibindo uma aparência excelente devido às condições climáticas favoráveis.

A média da saca de arroz no estado (58/62% de grãos inteiros, com pagamento à vista) atingiu R$ 130,63 em 11 de janeiro, representando um aumento de 1,81% em relação à semana anterior, 6,13% comparado ao mesmo período do mês anterior e um impressionante acréscimo de 41,11% em relação ao mesmo período de 2023.

Essa valorização pronunciada reflete uma significativa apreciação em comparação com o mesmo período do ano anterior, evidenciando a robustez atual do mercado.

