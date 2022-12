Aprovado projeto da deputada Rosangela Donadon que institui ” Março Lilás” para conscientização e combate ao câncer de colo de útero em RO

Foi aprovado o projeto de Lei 1555/2022 de autoria da deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil) que institui o “Março Lilás” como campanha de conscientização e combate ao câncer de colo de útero no calendário do Estado de Rondônia.

Segundo a parlamentar, o projeto visa sensibilizar a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, com orientações sobre o tratamento adequado, bem como sobre o encaminhamento dos casos às instituições de saúde pública, especializadas.

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer ( INCA), no Brasil, excluídos os de tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres, sendo a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Para o ano de 2023 foram estimados 17.010 casos novos, o que representa um risco considerado de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres. A região Norte é a única no Brasil em que a incidência do câncer de colo de útero supera a do câncer de mama.

Rosangela Donadon ressaltou que a importância da conscientização sobre este tipo de câncer, é que na grande maioria das vezes ele pode ser evitado. Daí a necessidade de que a campanha seja ampliada para todo o Estado, alcançando as mulheres do interior, através de mobilização para a prevenção e combate do câncer de colo de útero.

“Estou muito feliz com a aprovação do projeto que institui o ‘Março Lilás’ como campanha de conscientização e combate ao câncer de colo de útero no calendário do Estado de Rondônia. Essa campanha vai ajudar a salvar vidas das mulheres de Rondônia sensibilizando a população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, com orientações sobre o tratamento adequado”, disse a deputada.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar