Aprovados em concurso de servidores(as) participam de audiência para escolha de comarca de lotação

Em audiência realizada no auditório do Edifício-Sede do Tribunal de Justiça de Rondônia, nesta segunda-feira, aprovados no concurso de 2021 para servidores(as) escolheram comarcas de lotação, onde deverão tomar posse em breve. Os convocados podem se apresentar de forma presencial ou virtual. De forma democrática, de acordo com suas colocações, nas modalidades de ampla concorrência e cota de negros escolhem as vagas nas comarcas de preferência.

Moradora de Porto Velho, a aprovada para o cargo de técnica judiciária Hilamani Torres Santana escolheu a comarca de Costa Marques para atuar. Escriturária do Banco do Brasil, realizou o sonho de ser aprovada do Poder Judiciário. “Estudei muito para isso, achava que não seria mais chamada, mas consegui realizar esse sonho”, conta.

Alguns aprovados levaram amigos e parentes para prestigiar esse momento especial. Foi o caso de André Lopes Shockness, que escolheu a comarca de Porto Velho para trabalhar como técnico judiciário. Ex-policial do Estado do Acre e advogado, André conta que estuda há cinco anos para concurso público. “Vi no Tribunal de Justiça uma oportunidade para continuar atuando no direito”, diz.

Foram preenchidas 159 vagas. Para tanto, foram convocados 477 aprovados para os cargos de técnicos judiciários e analistas, dentre assistentes sociais, psicólogos e oficiais de justiça. Desde que foi homologado o concurso, 360 servidores já foram empossados.

Os aprovados convocados para audiência vão atuar nas comarcas de Porto Velho, Buritis, Ariquemes, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Guajará-Mirim.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO