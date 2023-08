Aprovados no processo seletivo do “Projeto Voluntariar” são convocados pelo Governo de Rondônia

Buscando promover educação ambiental por meio de orientação e instrução à comunidade e pescadores, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, realiza nesta semana mais uma missão embarcada, que consiste em percorrer as margens dos rios com uso de caiaques. Além do processo de conscientização, a ação busca retirar redes de tamanho impróprio ou instaladas em locais ou trechos vedados, conforme legislação em vigor. A missão é realizada pelo Escritório Regional de Gestão Ambiental – Erga de Ji-Paraná, juntamente com o Batalhão de Polícia Ambiental – BPA e percorre rios em Alvorada do Oeste, Presidente Médici e Ji-Paraná.