Aprovados no XX Concurso de Juízes(as) se reúnem com o presidente do TJRO antes da posse

A posse dos aprovados(as) no XX Concurso de Juízes(as) Substitutos(as) está marcada para sexta-feira, dia 10, mas, nesta quinta, a turma com 29 novos magistrados participou de uma reunião prévia com o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, e juízes auxiliares da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça. “Sejam bem-vindos ao Judiciário rondoniense, reconhecido nacionalmente como um tribunal moderno e eficiente. Não é à toa que ganhamos por quatro anos consecutivos o selo diamante do CNJ”, pontuou o presidente, no auditório do Pleno, no 5º andar do edifício-sede.

Estiveram também presentes os secretários do TJRO, que se apresentaram aos empossandos, desejando-lhes sucesso na jornada que iniciam na instituição. Em seguida foram entregues kits tecnológicos com equipamentos necessários ao trabalho, como notebooks e certificados para assinaturas digitais. Foram ainda contemplados com o livro que conta a trajetória de 40 anos do Poder Judiciário de Rondônia, conteúdo que foi destacado pelo presidente. “Nessas páginas estão registradas a nossa história, que é curta mais muito valorosa e feita por pessoas engajadas, os nossos destemidos pioneiros”, ressaltou

O encontro serviu, ainda, como alinhamento para as próximas etapas logo após a posse. Os(as) novos(as) juízes(as) passarão por curso de formação pela Escola da Magistratura – Emeron, oportunidade em que conhecerão melhor o Poder Judiciário de Rondônia.

Após a reunião, os aprovados participaram de um ensaio da solenidade de posse, visto que é incomum uma cerimônia com tantos componentes. Será a turma com maior número de aprovados desde a instalação do Poder Judiciário de Rondônia. “É um momento especial na vida de vocês, por isso queremos que tudo ocorra da melhor maneira possível”, explicou o juiz auxiliar Guilherme Baldan.

Além dele, o Corregedor-geral da Justiça, desembargador José Antônio Robles, o desembargador Alexandre Miguel, o juiz secretário-geral Rinaldo Forti, auxiliares da Presidência, Ilisir Bueno Rodrigues e da Corregedoria Inês Moreira, Marcelo Tramontini os juízes auxiliares da Corregedoria Inês Moreira e Jhonny Clemes, também acolheram os novos magistrados. A posse será às 18h, com a presença de autoridades e familiares. “Há muito estávamos aguardávamos a conclusão do concurso, pois o Tribunal enfrentava a defasagem de magistrados. Estamos muito satisfeitos com a chegada de vocês”, reforçou o corregedor ao dar as boas vindas.

A posse será às 18h, com a presença de autoridades e familiares. A partir daí, a Justiça de Rondônia passará a contar com 143 juízes(as), distribuídos(as) por 23 comarcas em 108 varas e juizados. A Corte de Rondônia, que representa o segundo grau de jurisdição, conta com 21 desembargadores.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO