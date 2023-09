AQUISIÇÃOPonta do Abunã recebe van para transporte de atletas do programa Talentos do Futuro

Serão atendidas mais de 400 crianças e jovens dos distritos de Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre e da comunidade indígena Kaxarari

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), entregou uma moderna van para transporte de atletas que participam do Programa Talentos do Futuro na região da Ponta do Abunã. A entrega aconteceu na tarde de terça-feira (12), no distrito de Extrema.

O evento aconteceu no campo do Guarani, local de treino das mais de 200 crianças e jovens atendidas pelo programa somente no distrito de Extrema. Na ocasião, além dos atletas e comissão técnica, os familiares estiveram presentes para acompanhar este importante marco para a expansão do programa na região.

O valor do veículo é de R$ 350 mil, e chega por meio de emenda parlamentar da deputada federal Silvia Cristina, no valor de R$ 192 mil, e contrapartida da Prefeitura de Porto Velho, no valor de R$ 158 mil reais. A van tem capacidade para 15 pessoas e é adaptada para proporcionar acessibilidade, com espaços inclusos para dois cadeirantes com elevador do tipo dispositivo de poltrona móvel, de acordo com as normas da ABNT.

A partir de agora os atletas poderão participar de competições, amistosos e treinos em outros distritos com o apoio da van. De acordo com um dos responsáveis pelo programa na Ponta do Abunã, Saci, o veículo é um sonho que chega para auxiliar no trabalho dos profissionais dos distritos. “Em nome de todas as crianças e dos pais que se fazem presentes aqui hoje, eu agradeço de coração e atenção que a Prefeitura tem com a nossa região”, disse.

Participaram da entrega a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o secretário-adjunto, Edilson Pacheco, e a diretora do Programa Talentos do Futuro, Bianca Veronese. Durante o evento também foi realizada a reposição de materiais esportivos que auxiliarão os treinos dos atletas. Segundo Ivonete Gomes, esse sempre foi o desejo do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, ao atender também os distritos com investimentos importantes no avanço do esporte na região durante a sua gestão, garantindo mais qualidade de vida para os alunos.

“Nosso prefeito Hildon, durante os últimos anos, não mediu esforços para contribuir com o futuro dessas crianças e jovens. Hoje, graças a essa gestão, nossos atletas da Ponta do Abunã são atendidos com uniformes, materiais esportivos, professores, lanches, e agora com essa van que vai ser de extrema importância para o seguimento das atividades aqui na região. Fico muito feliz em ver nosso sonho se tornando realidade”, finaliza a secretária.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO